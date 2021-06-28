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Show Haber'in haberine göre duyanları şaşkına çeviren olay kilometrelerce uzakta, Hindistan'da yaşandı. Gelin adayı kadın, müstakbel eşinin hareketlerinden şüphelendi. Önüne bir gazete uzatarak okumasını isteyince acı gerçek ortaya çıktı. Damat adayının gözleri bozuktu.

TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDU

Evliliğe birkaç gün kala müstakbel eşinin gözlük kullandığını öğrenen genç kadın ortalığı birbirine kattı. Önce düğünü iptal etti ardından 'kandırıldım' diyerek tazminat talebinde bulundu.

AİLE DE ÇEYİZİ GERİ İSTEDİ

Sadece gelin değil ailesi de şikayetçi oldu damattan. Verdikleri nakit para ve çeyizi geri istediler.