'Müstakbel Damat'ın galası gerçekleştirildi

Davette Hande Soral-İsmail Demirci, Zara, Bensu Soral, Bedirhan Soral, Didem Balçın, Murat Akkoyunlu, Murat Şeker, Birol Güven-Burcu Güven, Aytaç Uşun ve eşi Şirin Kılavuz Uşun, Müfit Can Saçıntı, Hakan Bilgin, Meral Çetinkaya, Süleyman Orakçıoğlu, Alper Rende, Atakan Özyurt ile eşi Selen Özyurt, Pervin Ersoy, Gamze Cizreli gibi isimler yer aldı.

Ayrık, yapımcı ve oyuncu kimliğinin yanı sıra yönetmenliğini de yaptığı film için, "Bu kadro insanı yönetmen yapar. Böyle ustalarla aynı projede olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

"ÜÇ YILDIR BUGÜNÜ BEKLİYORUZ"

Pandemi döneminden dolayı üç yıl bekleyen filmin oyuncularından Hande Soral ise, "Üç yıldır bugünü bekliyoruz. Umuyorum ki; gerçek bir aile komedisi izlemek isteyen seyirciler sinema salonları doldurur" ifadelerini kullandı.