Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'den sonra özellikle İtalya'da etkisini gösteren virüs, 4 binden fazla kişi ölümüne neden oldu.

Türkiye'deki ilk koronavirüs (Coronavirus/Kovid-19) vakası da dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Virüs nedeniyle bu akşam Tim Show Center'da gerçekleşmesi beklenen 'Müstakbel Damat' filminin galası ertelendi.

VİRÜS NEDENİYLE İLK GALA ERTELENMESİ

İlker Ayrık'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrollerini Erdal Özyağcılar ile Hande Soral ile birlikte paylaştığı film 'Müstakbel Damat'ın galası böylece koranavirüs nedeniyle ertelenen ilk gala oldu.