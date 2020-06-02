Mustafa Yumlu’dan sözleşme müjdesi

Denizlispor’un gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan 32 yaşındaki savunma oyuncu, takımının genel durumuna değindi. Mustafa Yumlu, "Gerçekten alışık olmadığımız süreç geçirdik. Ligler bittiğinde bile bu kadar ara olduğunu hatırlamıyorum. Maalesef böyle olumsuzluktan dolayı uzun bir ara oldu. Bazı arkadaşlarımızla biz Denizli’de kaldık. Memleketimize gidemedik. Burada çalışmalarımıza devam ettik. Evde kulübün araçlarıyla çalışma gerçekleştirdik. Çok şükür fazla bir şey kaybetmedik. Hep aktiftik. Diğer takımlara göre de erken başladık. Biraz daha iyi durumdayız. İnşallah sezona Sivasspor maçıyla beraber kaldığımız yerden devam ederiz. Hemen hemen hazır duruma geldik sayılır. Zorlu 8 maç bizi bekliyor. Bunun farkındayız. Zorlu maçlar var ama bunun üstesinden gelebilecek hem yeteneğe hem tecrübeye hem de kaliteye sahibiz. İnşallah takımımızla birlik olup bu zorlu süreci iyi geçirerek ligi güzel bir yerde bitirmek istiyoruz Denizlispor olarak. İlk senemizde amacımız sağlam adım atarak ligde kalmak. Ligde kaldığımız sürece önümüzün daha açık olacağını düşünüyorum” dedi.
Kontratı bu sene sona erecek olan başarılı savunma oyuncusu, "İmza atmadım ama her an atabilirim” diyerek müjdeyi verdi. Yumlu, ”Fedakarlık yapmaya devam ediyorum. Sağolsun kulübümüz de bana karşı fedakarlığı gösteriyor. Belli bir seviyeye kadar geldik. İmza atmadım ama her an atabilirim. Buradan şehrimize de taraftarımıza da mutlu haberi vereyim. Yakınız. Güzel haber en yakın zamanda duyurulur. En geç bu hafta sonu bir görüşme daha olur diye düşünüyorum. İki taraf için de hayırlısı olur inşallah” ifadelerini kullandı.
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