Boşanma sonrası Mekke'ye giden oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu satırları ekledi:

Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah'a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır sadece... Sizi beni bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında...