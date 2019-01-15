Yapımcı Mustafa Uslu katıldığı bir ödül töreninde oyuncu Burak Özçivit’in ödül almasını, "Yılın En İyi Sinema Oyuncusu deyince gözüm Timuçin Esen'i aradı. Ödülü Burak Özçivit aldı, herhalde orada bir şey oldu. Bildiğim kadarıyla Burak Özçivit'in 2018 yılında filmi de yok ama önemli değil, o da arkadaşımız." sözleriyle eleştirmişti.

Mustafa Uslu'nun bu sözleri çok konuşulmuştu. Ünlü yönetmen, Burak Özçivit’ten özür dilediğini ve konunun çok farklı noktalara saptırıldığını ifade ederek, sözlerinin arkasında durduğunu ve kimseyi rencide etmek istemediğini sadece fikrini beyan ettiğini söyledi. 2. Sayfa’da yer alan habere göre, Uslu özür dileme gerekçesini ise; “Haksız olduğum için değil hamile eşini ve onu üzdüğüm için özür diledim” şeklinde açıkladı.