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TBMM Başkanı Şentop, koronavirüse karşı Meclis'te alınacak önlemler hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Şentop, "Termal kamera da olabilir ama ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlamalar olursa gerek olmayabilir. Henüz karar vermedik. Yurtdışı ziyaretlerini birkaç erteledik. Sağlık Bakanlığı ile tedbirler değerlendiriliyor, gerekli görülmesi durumunda yapacağız" dedi.