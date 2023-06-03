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Mustafa Şentop'un biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop aynı zamanda Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanıdır. 1968 yılında Tekirdağ'da doğan Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yapan Mustafa Şentop, 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Şentop, 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi. İşte Mustafa Şentop'un hayatı ve biyografisi...

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mustafa Şentop, 1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı.26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci