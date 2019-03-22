22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'te Esra Boğazlıyan'ın sorularını yantlayan DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, ilçeyle ilgili projelerini anlattı.
Sarıgül, İstanbul genelinde olduğu gibi Şişli'de de trafik sorununa işaret ederek şu ifadeleri kullandı: Trafik sorunu, İstanbul'un sorunu. Ama biz böyle bakamayız. Yoğun bir çalışma yaptık arkadaşlarımızla birlikte. Özellikte Teşvikiye, Topağacı, Fulya, Şişli merkez mahallemizde ağırlıklı olarak yükleme boşaltma işlemleri oluyor. Yükleme boşaltma işlemleri 24.00 ile 04.00 arasında olacak. çift sıra park kesinlikle olmayacak. Ankara'yla konuşmak lazım. Trafiği düzenleme işini belediyelere verilmesi lazım. Kesinlikle 2 ay içerisinde Şişli'nin trafiğini gözle görülür bir şekilde rahatlatacağız. Belediyenin temizlik araçlarının tamamını mutlaka elektrikli ve sessiz araçlar olarak dönüştüreceğiz.
"KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ"
Şişli Belediyesi bünyesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kuracaklarını belirten Mustafa Sarıgül, "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini mutlaka hayata geçireceğiz. Şişli'de yeni dünyaya gelecek olan çocukların mutlu bir şekilde dünyaya gelmelerini istiyorum. Onları Şişli'de kadın doğum ve çocuk hastanesinde onları karşılamak istiyorum. Bu hastane 5 yıldızlı otel konforunda olacak".
"HER MAHALLEDE EMEKLİ EVİ OLACAK"
Sarıgül bir diğer projesi olan 'Emekliler Evi'yle ilgili olarak şunları söyledi: Şişli'nin her mahallesinde emekliler evi açacağız. Aynı zamanda onlara Edirne, Bursa, Asos ve Ankara Anıtkabir ile Hacıbektaş Veli efendimizi anma gezileri mutlaka başlayacak. Şişli Belediyesi'nde evlerde 10 binin üzerinde evcil hayvanlarımız var. Onları evlerden alıp parazit aşılarını yapacağız. şayet bir yere gitmek istiyorlarsa 15 gün o hayvanları misafir edeceğiz.
"3 DAKİKA SONRA ULAŞILABİLECEK"
24 saat belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Sarıgül, konuşmasını şöyle sürdürdü: Belediyeye telefon açıyorsunuz karşınıza otomatik bir ses çıkıyor. Biz bu mantığa son vereceğiz. Belediyemizi arayan vatandaşımızın karşısına gönüllü hanımefendilerimiz çıkacak. Bir sorun varsa telefonun öbür ucunda 24 saat bekleyen gençler 3 dakika içerisinde problemi olan vatandaşımıza ulaşacak.
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