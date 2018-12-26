Habertürk’ten Atakan Makar'ın haberine göre, yemeklerin yenilip, şarkıların söylendiği gecede Mustafa Sandal, kimseyi kırmayarak hayranlarının hepsiyle fotoğraf çekildi.

Tüm içtenliği ve samimiyeti ile konuşan Mustafa Sandal, "Benim yanımda olduğunuz ve buraya geldiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim" dedi.

Hayranlarıyla buluştuktan sonra gece uçağıyla İtalya'nın Milano kentine çocuklarıyla giden Mustafa Sandal, tatil sonrası gelerek yeni klibini çekmek için soluğu Tayland’da alacak. Masraftan kaçınmayan Sandal, yeni single’ının klibini uzun süre sonra ilk kez yurt dışında çekmiş olacak.