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        Haberler Magazin Mustafa Sandal: Kalpten sarılıyorsun - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal: Kalpten sarılıyorsun

        Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ile birlikte objektif karşısına geçerek, "Hayat yolculuğunda yürürken yol arkadaşına kalpten sarılıyorsan adımlarının çok fazla önemi yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 09:34
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          2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, 2022'nin haziran ayında Melis Sandal ile ikinci kez nikâh masasına oturmuştu.

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          Mutlu birliktelikleri süren çiftten şarkıcı, romantik mesajlarına bir yenisini daha ekledi.

          Mustafa Sandal, "Hayat yolculuğunda yürürken yol arkadaşına kalpten sarılıyorsan adımlarının çok fazla önemi yok" ifadelerini kullandı.

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          "ÇOK ÖZEL BİR ADAMSIN"

          Öte yandan Mustafa Sandal, 11 Ocak'ta 53'üncü yaşına girmişti. Eşinin doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme alan Melis Sandal, "Doğduğun güne şükürler olsun canım kocam. Sen çok özel bir adamsın. İyi ki sensin yol arkadaşım. İyi ki doğdun" demişti.

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          "BUGÜN VE EBEDİYEN..."

          Mustafa Sandal da eşine, "Aşkım, yol arkadaşım birlikte attığımız her adım geçirdiğimiz her anın şerefine, bugün ve ebediyen..." sözleriyle karşılık vermişti.

          Fotoğraflar: Instagram

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