Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, "Kartalkaya'da beş günlük kamp, oradan Erzurum’a. Benim oralarda olmadığım yarışma kalmadı" diyen şarkıcı, oğullarıyla da vakit geçirdiğini, "Çocuklar şimdi bende, onlara gidiyoruz. Onlarla Erzurum’a gidiyoruz. Atlamayı deneyecek" sözleriyle anlattı. Öte yandan, projeleri sorulan Sandal, "Bu arada yaza single var, onunla uğraşıyorum. Yabancı müzik olacak, büyük sürpriz" dedi.