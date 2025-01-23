Mustafa Sandal: Her şey yolunda
Bir süre önce evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Sarıyer'de görüntülendi. Sandal; "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı
Giriş: 23.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:01
Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, evliliklerinde yaşadıkları kriz nedeniyle bir süre ayrılık yaşamıştı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Mustafa Sandal, evliliklerinde yaşanan krizle ilgili sorulara cevap vermekten kaçınırken; "Arkadaşlar sadece alışverişe geldik. Gördüğünüz üzere her şey yolunda" demekle yetindi.
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