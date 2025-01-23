Mustafa Sandal: Her şey yolunda - Magazin haberleri

Mustafa Sandal: Her şey yolunda - Magazin haberleri

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, evliliklerinde yaşadıkları kriz nedeniyle bir süre ayrılık yaşamıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Mustafa Sandal, evliliklerinde yaşanan krizle ilgili sorulara cevap vermekten kaçınırken; "Arkadaşlar sadece alışverişe geldik. Gördüğünüz üzere her şey yolunda" demekle yetindi.