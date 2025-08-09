Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mustafa Sandal, doktor raporuyla sahneye çıkmadı - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal, doktor raporuyla sahneye çıkmadı

        Bursa konserini iptal eden Mustafa Sandal hayranlarını korkuttu. Sandal, yaptığı açıklamada sahnesini iptal ettirmek zorunda kaldığını açıklayarak doktorunun raporunu yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 21:05 Güncelleme: 09.08.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktor raporuyla sahneye çıkmadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bir süredir ses tellerindeki rahatsızlıkla uğraşan Mustafa Sandal, bugün Bursa'da gerçekleşmesi planlanan konserini, sağlık sorunları nedeniyle iptal etti. Sandal, doktor raporunu paylaştı.

        Mustafa Sandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Canım Bursa'm yoğun performans gösterdiğimiz ve ardı ardına gerçekleşen konserlerin akabinde gerçekleşen rutin doktor kontrolü sonucunda doktorum diğer konserleri riske atmamak adına 'Bir hafta ses istirahati' önermiş ve rapor düzenlemiştir. Maalesef 9 Ağustos'ta sizlerle olamayacağım.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mustafa sandal
        #konser
        #rapor

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        İlham Aliyev ile görüştü
        İlham Aliyev ile görüştü
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında!
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa