Mustafa Sandal, doktor raporuyla sahneye çıkmadı

Bir süredir ses tellerindeki rahatsızlıkla uğraşan Mustafa Sandal, bugün Bursa'da gerçekleşmesi planlanan konserini, sağlık sorunları nedeniyle iptal etti. Sandal, doktor raporunu paylaştı.

Mustafa Sandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Canım Bursa'm yoğun performans gösterdiğimiz ve ardı ardına gerçekleşen konserlerin akabinde gerçekleşen rutin doktor kontrolü sonucunda doktorum diğer konserleri riske atmamak adına 'Bir hafta ses istirahati' önermiş ve rapor düzenlemiştir. Maalesef 9 Ağustos'ta sizlerle olamayacağım.