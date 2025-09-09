Mustafa Sandal, davayı kazandı
Mustafa Sandal; 23 şarkısını izinsiz şekilde dijital müzik platformlarında kullandığı iddiasıyla yapımcı Şahin Özer'e ait şirketlere açtığı davayı kazandı
Mustafa Sandal; 'Suç Bende' ve 'Gölgede Aynı' isimli albümde yer alan toplam 23 şarkısını izinsiz şekilde dijital müzik platformlarında kullandığı iddiasıyla yapımcı Şahin Özer’e ait şirketlere dava açtı.
Mustafa Sandal’ın avukatı Ergin Akçay tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde sanatçının telafisi imkansız maddi ve manevi zarara uğradığı öne sürüldü. 2 yıldır görülen davada karar açıklandı ve mahkeme, Sandal’ı haklı buldu.
Mahkeme, Şahin Özer’e ait iki şirketin davaya konu müzik eserleri dijital mecralarda izinsiz kullanmasının ve umuma iletmesinin önlenmesine karar verdi.