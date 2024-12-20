Mustafa Sandal'dan 'yılbaşı' tepkisi
Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nden gönderilen yazıda, okullarda yılbaşı etkinliğinin yapılmaması istendi. Mustafa Sandal, bu karara tepki gösterdi
İstanbul Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçelerindeki okullara yılbaşı kutlanmamasıyla ilgili yazı gönderdi.
Bu karara tepki gösteren şarkıcı Mustafa Sandal, X hesabından açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı; "İnsanların yeni yıla 'merhaba' demesine karışma cüreti! Madem yeni yıla hoş geldin demek zorunuza gidiyor, bu kararı verenler 1 Ocak'ta izin yapmasın. Biz, onlara inat 'duble' kutlayacağız!" ifadelerine yer verdi.