Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sandal'a: Seninle zaman durdu

Ünlü popçu, evliliklerinin ikinci yılını kutladı. Mustafa Sandal, nikâh günlerine dair fotoğraflarını; "Seninle bende zaman durdu. Hani kaç yıl oldu, vallahi yıl dönümünden çok, sayende gün dönümü kafasındayım. Aşkın, sevgin yanımda olduğu müddetçe hep mutlu ve huzurluyum. Benim en yakın dostum, arkadaşım, aşkım evlilik yıldönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.