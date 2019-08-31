31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan pop müziğin başarılı ismi Mustafa Sandal, önceki gün Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu.
Bu sene ikinci kez Harbiye’de sevenleriyle bir araya gelen popçu, yine büyük bir ilgiyle karşılaştı. Biletlerin tamamen tükendiği konserde Sandal, açılışı 90’ların en hit parçalarından biri olan 'Aya Benzer' ile yaptı.
"BU AKŞAM BANA EMANETSİNİZ"
Sahneden dinleyicilerine seslenen Sandal, "Canlar, güzel insanlar hoş geldiniz. Bugün sizden ricam kendinizi bana bırakın, nostalji yapacağız. Sizi nerelere götüreceğim... Bu akşam bana emanetsiniz. Dinlemek istediğiniz bütün şarkıları dinletmeden yollatmayacağım" diye konuştu.
"EMİNA ANNEMDEN SONRA EN ÖNEMLİ KADIN"
Geçtiğimiz yıl 10 yıllık evliğini bitirdiği eski eşi Emina Jahovic için övgü dolu sözler kullanan Sandal, "Eski eşimle de dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi" diyerek oğlu Yaman’a sahneden el salladı.
ŞIKIR ŞIKIR DÜET
Konserin sürprizi ise Gülben Ergen oldu. İlk yarının bitiminde ‘Şıkır Şıkır’ şarkısını seslendiren Sandal’ın sahnesine Ergen konuk oldu ve muhteşem bir düete imza attı.
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