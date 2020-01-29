"YÜREĞİMİZ BURUK"



Malaya ve Elazığ'da yaşanan deprem felaketi ile ilgilide konuşan Sandal, "Bu iki şehrimizde yaşanan depremden dolayı çok üzgünüz. Yüreğimiz buruk. Herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.