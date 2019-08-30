Mustafa Sandal: Ben sizin için buradayım - Magazin haberleri

AA'nın haberine göre; şarkıcı Mustafa Sandal, Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konser, "Aya benzer" parçasıyla başladı.

Konsere "İndir", "Demo", "Suç bende" ve "İsyankar" gibi şarkılarla devam eden Mustafa Sandal, "Ben sizin için buradayım. Dinlemek istediğiniz bütün şarkıları dinlemeden yollamayacağım sizi buradan" diye konuştu.

Konserin ikinci yarısında sürpriz olarak sahneye gelen Gülben Ergen de şarkıcıya bir süre eşlik etti.