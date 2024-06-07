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        Haberler Magazin Mustafa Sandal: Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim

        Mustafa Sandal: Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim

        Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup için romantik bir doğum günü paylaşımı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 14:45 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:45
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        "Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim"
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        54 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, 2022'de evlendiği eşi Melis Sütşurup'un doğum gününü sosyal medya hesabından, birlikte olduğu bir kareyi romantik bir mesajla birleştirip kutladı.

        Sandal yaptığı paylaşıma, "Aşkım, dostum, yol arkadaşım, iyi ki doğdun ve hayatımdasın. Doğum günün vesilesi ile bir kez daha herkes bilsin isterim. Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim" şeklindeki ifadelere yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #mustafa sandal
        #Melis Sütşurup

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