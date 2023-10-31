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        Haberler Magazin Mustafa Sandal: Bambaşka bir duygu - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal: Bambaşka bir duygu

        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte konser veren Mustafa Sandal, gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, "Cumhuriyet'in yüzüncü yılında sahne almak bambaşka bir duygu" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 08:27 Güncelleme: 31.10.2023 - 08:27
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        "Bambaşka bir duygu"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Mustafa Sandal, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "BAMBAŞKA BİR DUYGU"

        Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, "Bu akşam çok özel. Hayatımın en önemli konserini veriyorum. Binlerce kez sahne aldım ama Cumhuriyetin yüzüncü yılında sahne almak bambaşka bir duygu" açıklamasını yaptı.

        100'üncü yıl marşlarında en çok Norm Ender'in 'Parla' isimli marşını beğendiğini belirten Mustafa Sandal, "Tüm marş yapan, duygularını aktarmaya çalışan sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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        "BÜYÜDÜ ARTIK"

        Oğlu Yaman'ın da bu konserde kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Mustafa Sandal, "Yaman, 'Baba ben güvenlik olarak sana eşlik etmek istiyorum' dedi. Kendisi lisanlı Muay Thai dövüşçüsü" ifadelerini kullanarak, espri yaptı. Oğluyla yan yana gelen ünlü şarkıcı, "Ben 174 cm boyundayım, Yaman 177 cm boyunda. Beni geçti, büyüdü artık" şeklinde konuştu.

        Ardından "Aya Benzer" şarkısıyla sahneye çıkarak Merzifonlularla buluşan Mustafa Sandal, 'İndir', 'Demo', 'İsyankar', 'Pazara Kadar' gibi parçalarını kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 bin kişiyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sandal, Merzifonlulara keyifli bir gece yaşattı.

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        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, etkinlik sonunda sahneye çıkarak, Mustafa Sandal'a el dokuması gömlek hediye etti.

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