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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

Sandal, Bostancı sahnesinin uzun bir aradan sonra tekrar konser vermenin kendisi için çok özel olduğunun yanı sıra özlediğini dile getirirken, "Bir an önce sahneye çıkmak istiyorum hayranlarımla bir araya gelip seyirciyle buluşmak istiyorum" dedi.

"ANNESİNE ÇEKMİŞ"

Sandal çocukları hakkındaki soruları da yanıtladı. Şarkıcı, "Geçtiğimiz gün Emina ile doğum gününü kutladık. Küçüğü çok sakin, araştırmacı, 'Baba konserin ayakta mı olacak, oturabilecek miyiz?' ilk kez izlemeye gelecek. Ben 'Ayakta' deyince 'Tamam geliyorum o zaman' dedi. Annesi Emina’ya çekmiş" ifadelerini kullandıktan sonra da "Şaka yapıyorum" dedi.

Konserine 'Aya Benzer' ile başlayan Sandal, üçüncü şarkısında ise oryantal şovu ile devam etti.