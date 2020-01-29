29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 13 puanla 17. sırada yer alan başkent ekibinin teknik direktörü Akçay, Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamarda bulundu.
Sıkıntılı bir süreçte MKE Ankaragücü'nün başına geçen Akçay, "Zor bir durum söz konusu ama şikayet etme şansımız yok. Dolayısıyla şikayet ederek sorunun parçası olmak yerine sorunu çözeceksiniz. Başarmak, ligde kalmak, üst sıralara tırmanmak imkansız değil." ifadelerini kullandı.
"Hem karakterli takım hem de takımına sahip çıkan taraftar var. Onların yüksek enerjisini arkasına alan bir ekip var." diyen Akçay, şunları söyledi:
"Yönetim kurulu gerekli çabayı göstermiş, oyuncularımızın ekonomik sorunlarının büyük bölümünü zaten çözmüş. Bu da bizim için çok büyük bir şans. Bunu olumlu kullanıp biz de üzerimize düşen görevi iyi yapabilirsek... Bunun için çok çalışacağız ve bu saygıdeğer kulübümüzü bu kaoslu ortamdan çıkarmaya çalışacağız. Umarım başarırız. Futbola borçlusunuz. Futbol size ev, araba verdi, çocuklarınızın okuması için ekonomi verdi. Nasıl olacak? Bunları alırken iyi ama şartlar kötü oldu futbola sırtını döneceksin, biz dönmüyoruz, anlayışımız o değil."
MKE Ankaragücü'nü tercih etmesindeki faktörleri sıralamaya devam eden Akçay, "Burada şartları mümkün olduğu kadar iyileştirebileceğimize inandığımız ve teknik adamlık özelliklerimizi yansıtabileceğimiz bir ortam var. Şimdi bunları kullanacağız. Çalışırız, takdir Allah'ın. Sen uğraşacaksın, sonuçta sahada aktörler oynayacak. Bu tamamen tek başınıza size ait değil, çok fazla argümanı olan bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla futbola borçlu olduğumuzu düşünerek geldim." diye konuştu.
Akçay, sarı-lacivertli takımın uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen 1-1 berabere kaldığı Hes Kablo Kayserispor maçında iyi bir mücadele ortaya koyduğunu dile getirerek, "Takımın Kayserispor müsabakasında gösterdiği karaktere de inanıyorsunuz. Sonuçta veriler var. Bazı verileri de dikkate aldığımızda 'ben bu işi yapıyorum, dolayısıyla sırtımı dönemem' diye düşünüyorsunuz ve elinizi taşın altına uzatıyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.
"GELİŞİMİZDE TARAFTARIN DA ETKİSİ OLDU"
MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de 13 maçtır kazanamadığının hatırlatılması üzerine Akçay, "Zor tabii... Psikolojik olarak da zor ama imkansız değil. Sanıyorum taraftarımız da Kasımpaşa maçında bizi yalnız bırakmayacaktır. Ona da güveniyoruz. Sonuçta bizim buraya gelişimizde taraftarın da etkisi oldu. Onu da itiraf etmek isterim. Bu da önemli bir güç." değerlendirmesinde bulundu.
Akçay, Kasımpaşa'yı yenerek iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "İnşallah öyle olur, bunu bütün gönül istiyor. Gönül istiyor da işte nasıl olacak, onu pazar günü göreceğiz." ifadelerini kullandı.
"FUTBOLUN VİCDANINA GÜVENİRİM"
Osmanlıspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde önemli işlere imza atan Akçay, "Sonuçta her geçen yıl bilginizi, tecrübenizi biraz daha arttırıyorsunuz. Bir takım avantajlar ediniyorsunuz. Bunları kullanarak güzel bir kariyere doğru gidiş de yapabilirsiniz ama dediğim gibi Allah'ın takdiri de burada önemlidir. Umarım biz iyi çalışırız ve güzel günleri yaşamış oluruz." şeklinde konuştu.
Osmanlıspor'dan Kasım 2018'de ayrıldıktan sonra ilk anlaşmasını yapan Akçay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Futbolun çok güzel bir vicdanı vardır. Her zaman futbolun vicdanına güvenmişimdir. Ünlü futbolcu George Best, 'Bir kişi benim için güzel bir futbolcu, çok iyi bir santrafor dese ölürken canımı vermek kolaylaşır' demişti. Bir sporsever de 'Mustafa Akçay, şöyle iyi iş yaptı' dese bizim için yeterli. Bir yıl gibi uzun süre... Bazen unutulmuş olduğunuzu hissetmeniz de oluşabiliyor, psikolojiniz de değişik olabiliyor. Ama biz her zaman futbolun vicdanına inandık."
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