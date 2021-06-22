Mustafa Reşit Akçay entübe edildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Reşit Akçay, geçirdiği koronavirüs hastalığı sonrası evinde oksijen ve ilaç tedavisi görürken, 3 gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlıktan ötürü KTÜ’de yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilen açıklamada, “Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan hastamızın, solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir” denildi.

Süper Lig'de ilk olarak Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay, daha sonra Akhisar Belediye, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nde görev aldı.