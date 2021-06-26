Bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'da teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Reşit Akçay, geçirdiği koronavirüs sonrası evinde oksijen ve ilaç tedavisi görürken, 1 hafta önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Akçay, 4 gün önce solunum sıkıntısının artması üzerine önce solunum cihazı ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlandı.
Tedavisi süren deneyimli teknik adamdan bugün iyi haber geldi. KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Akçay'ın sağlık durumunun ümit verici olduğunu belirterek, "Sağlığının iyi yönde gelişmesi sevindirici. Herhangi bir sorun yaşanmaması için kalp akciğer pompasını tam olarak çıkarmadık ama solunumu kendi kendine yetebilir duruma geldi. Sorun çıkmaması için tedbirliyiz ama ümidimiz daha fazla" diye konuştu.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Bülbül de Mustafa Reşit Akçay'ın durumunun ağırlaşması nedeniyle geçen pazartesi gecesi uyutulduğunu aktararak, "Bugün itibarıyla hastamızın sağlık durumu daha iyi yönde gelişiyor ama yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Temkinli davranıyoruz. Hastamızın kalp akciğer makinesi desteğini minimale indirdik. Ventilatörden de solunum desteği azaltıldı. Zaman zaman sedasyon uyguluyoruz. Hastanın bilinci açık ve uyandı. Henüz kesin bir iyileşmeden bahsetmek doğru olmaz. Kısmi bir iyileşme diyebiliriz" dedi.
Süper Lig'de ilk olarak Trabzonspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay, daha sonra Akhisar Belediye, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nde görev aldı. Tecrübeli teknik direktör son olarak Kocaelispor'u TFF 1'inci Lig'e çıkardı
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