Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Başakşehir'e 2-1 yenildikleri mücadelenin sonrasında konuştu. İyi oynadıklarını ancak yenildiklerini kaydeden Akçay, "Üzülüyor insan. Belli bir süreye kadar hak etmediğiniz bir sonuç var. Futbolun güzel olan tarafı belki de bu, belki bizi zorlayan da bu. Belki atladığımız bir ayrıntıya döneceğiz. Söylediğimiz bir şeyin oyuncu tarafından anlaşılamamış olması olabilir, taktik tekrar gözden geçirilebilir ama fiziksel olarak çok iyi hazırlandığımız bir dönem. Verilerimiz çok yüksek. Sanıyorum önümüzdeki müsabakalarda telafi edebiliriz. 35-36 sihirli rakam, onu bulan rahatlar." dedi.

Zorlu bir fikstüre girecekleri hatırlatılan deneyimli hoca, "Ağlak olmayacağız. Bu takımlar, bu ligin takımları, oynayacağız, oynamak zorundayız. Bizler strateji geliştirmek için göreve getiriliyoruz. Bunları artıya geçirmek bizim görevimiz. Bunu da başaracak karakterimiz var, yardımlaşacak bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.