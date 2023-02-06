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Haberler Magazin Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, gözyaşları içinde yardım istedi - Magazin haberleri

Mustafa Rahman Tohma gözyaşları içinde yardım istedi

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kaldı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma, Hatay'a acilen destek istiyoruz. Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 06.02.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, gözyaşları içinde yardım istedi - Magazin haberleri
Gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkazdan çıkamıyor
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Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Deprem sonrası yardım isteyen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kaldı.

"BİNADA KAPILAR SIKIŞMIŞ ÇIKAMIYORLAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi binada sıkışmış, telefonlar çalışmıyor, havaalanı kapalı... Ulaşamıyoruz. Binada kapılar sıkışmış çıkamıyorlar. Yardım gönderebilir misiniz? Ayşe Fitnat Hanım Caddesi, Benan Apartmanı, Hatay" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Gözyaşları içinde bir video yayınlayan Mustafa Rahman Tohma ise "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Acilen çevre illerden destek istiyoruz. Lütfen... AFAD, belediyeler, valilikler lütfen... Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyorlar. Destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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