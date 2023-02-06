Gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkazdan çıkamıyor

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi binada sıkışmış, telefonlar çalışmıyor, havaalanı kapalı... Ulaşamıyoruz. Binada kapılar sıkışmış çıkamıyorlar. Yardım gönderebilir misiniz? Ayşe Fitnat Hanım Caddesi, Benan Apartmanı, Hatay" ifadelerini kullandı.

Gözyaşları içinde bir video yayınlayan Mustafa Rahman Tohma ise "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Acilen çevre illerden destek istiyoruz. Lütfen... AFAD, belediyeler, valilikler lütfen... Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyorlar. Destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.