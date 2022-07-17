Mustafa Muhammed, Nantes yolcusu! Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda

Galatasaray'da Fatih Karagümrük ile kiralık olarak prensip anlaşmasına varan Mbaye Diagne'den sonra bir santrforla daha yollar ayrılıyor! Fransa basınında çıkan haberlere göre Nantes, Mustafa Muhammed için devreye girdi.

Daha önce diğer bir Ligue 1 ekibi Toulouse'un da istediği Mustafa Muhammed için satın alma opsiyonuyla birlikte bir kiralama teklifi yapan Nantes ile Galatasaray pazarlıklara başladı. Fransa basınının iddialarına göre Nantes, kiralama bedeli dışında 6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu teklif ederken Galatasaray bu teklifi yukarı çekmek istiyor.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.