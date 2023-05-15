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Nantes Kulübü, Toulouse maçında "homofobi karşıtlığı" temasıyla hazırlanan formayı reddeden Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'e para cezası verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya Homofobi Karşıtlığı Günü" sebebiyle Toulouse maçında gökkuşağı renklerinin yer aldığı bir forma giyilmesinin tercih edildiği ve bu maçta kişisel sebeplerden dolayı oynamayı reddeden Mustafa Muhammed'e finansal yaptırımlar uygulandığı açıklandı.

Açıklamada Muhammed'in "kümede kalma yarışında önemli bir maçta takımın yanında savaşmadığına" yer verildi. Ayrıca kulüp, Mustafa Muhammed ve ailesine yönelik hakaret içeren mesajları da kınadığını açıkladı.

Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı 25 yaşındaki Mısırlı golcü, bu sezon Nantes formasıyla çıktığı 48 resmi maçta 11 gol 5 asist kaydetti.

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