Galatasaray'ın Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, dün ülkesinin Gabon ile oynadığı maçta son dakikalarda beraberlik golünü atarken açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu, Bordoeux'ya transfer sürecini anlatarak "Bordeaux'a imza atmak için Fransa'ya gittim ve sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında sorun çıktı! Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağım." ifadelerini kullandı.