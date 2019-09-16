Türkiye'nin en büyük endüstriyel kilit üreticisi Mesan Kilit'in Genel Müdürü Mustafa Mertöz, Melis Nakipoğlu’yla geçtiğimiz Cumartesi günü Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi.

TBMM Başkan Baş Müşaviri Haluk Akşit, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve tanışmalarına vesile olan Hülya Ateş’in nikah şahitliğini yaptığı düğüne iş dünyasından da yoğun bir katılım gerçekleşti.

Düğüne katılanlar arasında ihracat birlikleri başkanlarının yanı sıra Kültür Turizm ve Devlet Eski Bakanı Güldal Akşit ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede gibi isimler de yer aldı.