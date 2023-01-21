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Mustafa Koç mezarı başında anıldı

21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden Koç Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Aile kabristanında düzenlenen törene, Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı

Giriş: 21.01.2023 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL
Mustafa Koç mezarı başında anıldı
HABERTURK.COM

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden Koç Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, vefatının yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı.

Törene Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yaptığı konuşmada, "Mustafa Bey’i ebediyete uğurlayışımızın 7’nci yıl dönümündeyiz. Ancak aradan geçen yıllara rağmen, Mustafa Bey’in zamansız kaybının acısını hâlâ derinden hissediyoruz" dedi.

Mustafa Koç'un, Bey, çevresindekilere her zaman güç ve güven verdiğini anlatan Çakıroğlu, "İlham oldu. İyimserlik ve umut aşıladı. Vizyonerdi, kararlıydı. El attığı her işte en iyisini başardı. Alçak gönüllüydü, samimiydi. Vicdan sahibiydi. Tertemiz bir kalbi vardı. Bizim de kalplerimizde derin iz bıraktı. Kendisini daima bu güzel özellikleriyle yâd ediyoruz" dedi.

Mustafa Koç isminin, hayatına dokunduğu her insanda, topluluğun tarihinde sonsuza dek yaşayacağını kaydeden Çakıroğlu, "Mustafa Bey’i, Nusret Bey’i ve huzurlarında bulunduğumuz, Koç Ailesi’nin ebediyete intikal etmiş tüm fertlerini rahmet ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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