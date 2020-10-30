İzmir'de meydana gelen korkutan deprem ile ilgili Mustafa Kılıç isimli bir kişinin Twitter'da "İzmir gecikme olmazsa saat 15-18 arası atak yiyebilir" şeklinde bir tweet yazdığı görüldü.

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