'Bir lira'lık gönderme!

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Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının iki bölüm sonra yayından kalkmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı. Ersoy için "Seni diva değil, divan yaparlar" demiş ve programın sanatçının kaprisleri yüzünden bittiğini sözlerine eklemişti.

BÜLENT ERSOY: OTURDUĞUM KOLTUK ONA BATTI!

Ardından Bülent Ersoy da, "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" sözleriyle Keser'e yanıt verdi.

Kaprisli olmadığını belirten Ersoy, mükemmeliyetçi olduğunu söyleyerek, "Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim varsa bile bir dirhem kalmaz. 'Diva' denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada." ifadelerini kullandı.

1 LİRALIK DAVA!

Yaşanan tartışma sonrasında Bülent Ersoy, polemiği yargıya taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

MUSTAFA KESER'DEN GÖNDERME

Mustafa Keser ise dava sonrasında Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır!" sözleriyle Ersoy'u hedef aldı.

"ANNEME KÜFÜR ETTİ"

Geçtiğimiz hafta Mustafa Keser'in annesine küfür ettiğini de söyleyen Ersoy, "Benim annem bir sene önce öldü. Ben babamı gömdüğüm vakit bile ‘baba, anneme selam söyle’ dedim. Ben anneciydim. Annem bana kızardı, telefonu kapatırdı ben yüzsüz yüzsüz defalarca arardım. Baktım telefonu kaldırmıyor, kapıya giderdim. Ben çok anneciydim! Bunu dedim 'baba sen de öldün, annem öldü! Sağ kolum gitti annemle, sen de öldün sol kolum da gitti' sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Kavgada söylenmez bu kelime! Çok çirkin bu söylem, ben seni Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"BİR TEK KİŞİ 'MUSTAFA KESER BANA KÜFÜR ETTİ' DİYEMEZ"

Bu açıklamaların ardından Mustafa Keser, Bülent Ersoy’un annesine küfür ettiği iddiasına YouTube kanalı üzerinden yanıt vermişti. Keser, "Ben orada fıkralar anlatıyorum millet gülüyor onları küfür olarak addetmiş. Benim ağzım kesinlikle küfürlü değildir. Bir tek kişi 'Mustafa Keser bana küfür etti' diyemez. O videonun aslını koyacağım herkese izleteceğim. Televizyonlarda 'anama küfür etti' diye acıtasyon yapıyor. Benim söylediklerime cevap vermiyor. 'Belgelerle çıkacağım' dedi hala ortada belge yok!" şeklinde konuşmuştu.