Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 82 yıl önce, 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 gece Dolmabahçe'deki odasında aramızdan ayrıldı. Büyük Atatürk, ölüm yıl dönümünde tüm ülkede anılıyor. Vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları araştırıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler neler? İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler...

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

1.Kimseye Etmem Şikâyet

2.Mani Oluyor

3.Havada Bulut Yok

4.Dayler Dayler

5.Cana Rakibi Handan Edersin

6.Alişimin Kaşları Kara

7.İzmir'in Kavakları

8.Şahane Gözler

9.Sigaramın Dumanı

10.Asker Yolu Beklerim

11.Çile Bülbülüm Çile

12.Değirmene Un Yolladım

13.Şu Dalmadan Geçtin Mi

14.Pencere Açıldı Bilal Oğlan

15.Hâb-gâh-ı yâre girdim

16.Yanık Ömer

17.Fikri’min Ince Gülü

18.A Benim Mor Çiçeğim

19.Vardar Ovası

20.Akşam oldu Yine Bastı Kareler

21.Atladım Bahçene Girdim

ALİŞ'İMİN KAŞLARI KARE SÖZLERİ

Aliş'imin Kaşları Kare

Sen Açtın Sineme Yare

Bulamadım Derdime Çare

Görmedin Mi Ah Civan Alişimi Tuna Boyunda

Sarmadın Mı Ah Aslan Alişimi Tuna Boyunda

Evleri Var Hane Hane

Benleri Var Tane Tane

Saramadım Kane Kane

Görmedin Mi Ah Civan Alişimi Tuna Boyunda

Sarmadın Mı Ah Aslan Alişimi Tuna Boyunda

ATLADIM BAHÇENE GİRDİM SÖZLERİ

Atladım bahçene girdim

Gülleri fincan gibi

Gerdanında üç beni var

Her biri mercan gibi

Sarılalım sarmaşalım

İkimiz bir can gibi

Gel seninle kavledelim ya

Onu sev ya beni

Bir tenhada buluşalım aman

Ya onun ol ya benim

CANA RAKİBİ HANFAN EDERSİN SÖZLERİ

Cânâ rakîbi handân edersin

Ben bî nevâyı giryân edersin

Bîgânelerle unsiyyet etme

Bana cihanı zindân edersin

KÖŞKÜM VAR DERYAYA KARŞI

Köşküm var deryaya karşı

Durmaz akar gözüm yaşı

Sevdadır her işin başı

Var gönlüm var git seyreyle

Aman aman gel bana söyle

Elmayı nazik soyarlar

Çini tabağa koyarlar

Güzeli candan severler

Var gönlüm var git seyreyle

Aman aman gel bana söyle

Bir ağanın ikiz kızı

İkisi de besli kuzu

En küçüğü sevdi bizi

Var gönlüm var git seyreyle

Aman aman gel bana söyle

MANİ OLUYOR HALİMİ TAKRİRE HİCABIM SÖZLERİ

Mani oluyor hâlimi takrire hicabım

Mani oluyor hâlimi takrire hicabım

Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım

Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım

Mahvoldu sükunum beni terk eyledi habım

Mahvoldu sükunum beni terk eyledi habım

Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım

Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım

ŞAHANE GÖZLER ŞAHANE SÖZLERİ

Şahâne gözler şahâne

Hüsnüne yoktur bahâne

Süleyman olsan cihâne efendim

Gönül eğlenmez asla aman aman

Uçan kuşlar kebab olsa

Akar sular şarab olsa

Çalan sazlar rebab olsa efendim

Gönül eğlenmez asla ah! aman aman