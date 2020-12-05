Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan şunları söyledi:
“Ben öncelikle bütün oyuncularımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi bir maç oynadık. Üç puan aldığımız için mutluyuz çünkü bizim buna ihtiyacımız vardı camiaya olarak. Akan oyuna baktığımız zaman da bizim oyuncularımızın özellikle ilk yarı iyi oynadıklarını düşünüyorum. Hem onların kilit oyuncularını da iyi kapattığımızı gördük ilk yarı boyunca. İkinci yarıda da ister istemez 1-0’ın verdiği bir rahatlık vardı. Sonrasında ikinci golü de kontradan bulduk. Belki rahatladık ama tabi ki gelen penaltılar biraz bizim canımızı sıktı. Penaltılar doğru karar ben Fırat hocayı ve ekibini kutluyorum. Bizim üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum. Bizim üçüncü bölgedeki Sio ve Stancu’yu özellikle fizik gücü olarak daha iyi bir seviyeye getirdiğimizde daha etkinliğimizi devam ettireceğiz. Biz iyi bir takımız ben hep bunu söylüyorum. İyi bir galibiyet oldu. Ben bu galibiyet önce başkanımıza sonra da taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Yürekli oynayan bütün oyuncularımı, oynayan oynamayan herkesi de kutluyorum”
ALANYA TEKNİK SORUMLUSU TOKATLI: YEDİĞİMİZ İKİ TALİHSİZ GOLLE MAĞLUP OLDUK
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Öncelikle rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Sonuçta da iyi başladık. İlk 15 dakikada özellikle yaptığımız baskı ile şut oyununda sonuca ulaşamadık. İstediğimizi yapmaya çalıştık. Sonuçta da tabi oyunun gidişatında, pozisyonda da devamlılık üretemeyince yediğimiz iki tane talihsiz golle mağlup olduk. Bu yolumuzdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Daha çok çalışarak, daha çok hırslanarak devam edeceğiz. Sonuçta özellikle son saniyeye kadar kazanma duygusunu yaşayan oyuncularımızı kutluyoruz. Beraberliği de yakalayabilirdik. Onu da kaçırdık ama kazanma arzusu bize ileriki maçlar için ışık verdi. Alanyaspor yoluna daha çok isteyerek, arzu ederek devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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