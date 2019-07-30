30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaplan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirdikleri kampın son antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaları değerlendirdi.
Hem Erzurum hem de Bolu kampının kendileri için çok iyi geçtiğini ifade eden Kaplan, "Yeni transferlerimiz ve geçen seneden elimizdeki oyuncularımızla iyi bir kadro olduk. Ankara’ya dönüp, 2 günlük iznin ardından ayın 5’i ve 9’unda oynayacağımız Spor Yazarları Kupası maçıyla lige hazırlanmış olacağız." diye konuştu.
Kaplan, kamp döneminde yaptıkları transferlerin yanı sıra eksik bölgeler için transfer yapmayı düşündüklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bizim görüştüğümüz 2-3 oyuncu var. 2 oyuncuyu Ankara’da oynayacağımız Spor Yazarları Kupası’na kadar yetiştirmek istiyoruz. Çünkü onların bazılarının kendi ligleri başladı. Başka oyuncular var görüştüğümüz. Onları da aramıza kattığımız zaman daha iyi bir Gençlerbirliği olacak. Orta sahaya bir oyuncu almak için çabamız var. Bir de savunmaya stoper almayı düşünüyoruz. Belki bir oyuncu daha olabilir. Çalışmalarımız devam ediyor."
Yeni sezon hakkında da bir değerlendirme yapan Kaplan, şöyle konuştu:
"Bütün takımlar daha transferlerini bitiremedi. Ama biz burada bir adım öndeyiz diye düşünüyoruz. Çünkü biz istediğimiz transferlerin çoğunu bitirdik. 2 mevkinin dışında. 4 hazırlık maçı oynadık. Bunlar da bizim için verimli geçti. Sadece Diallo’nun kırılan kolunun dışında her şey iyi gitti. Ligimizde yabancı oyuncu çok fazla olduğu için biz Gençlerbirliği olarak bunu çok düşünmüyoruz. Özümüze dönerek altyapıdan aldığımız oyunculara yönelmek istiyoruz. Çoğu kulüpte sıkıntılar var ama biz Gençlerbirliği olarak bir adım öndeyiz. Hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan 2 mevkinin dışındaki transferlerimiz gerçekleştirdik."
ANTRENMAN
Ankara ekibi, Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra istasyon çalışmasıyla devam eden ve yaklaşık 1,5 saat süren kondisyon ağırlıklı idman, pas ve top kapma çalışmasıyla sona erdi.
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