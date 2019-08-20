20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, ilk hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildiklerini hatırlatarak, "Kazanan takımı tebrik ediyoruz ama maçın hakkı bu değildi. Biz sahada 11'e 11 mücadele etseydik üç puanı rahatlıkla alabileceğimiz bir müsabakaydı." dedi.
Kaplan, hazırlık dönemini iyi geçirmelerine rağmen maça iyi başlayamadıklarını belirterek, "Maçın içerisinde üçüncü bölgede ilk yarı boyunca üretkenliğimiz azdı. Hakem arkadaşımız da çok basit fauller çaldı. İç sahadaki ilk maçımızı kazanmak istiyorduk. Şanssız bir şekilde kaybettik. Hiç problem değil. Takımıma, oyuncu grubuma inanıyorum. İyi bir takımımız, oyuncu grubumuzu var." diye konuştu.
Hücum futbolu oynatmayı sevdiğini dile getiren Kaplan, Gazişehir Gaziantep maçına ilişkin "Rakibimiz kim olursa olsun planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz. Gazişehir Gaziantep maçını da aynı şekilde düşünüyoruz. Üçüncü bölgede basan bir Gençlerbirliği olacak. Kazanmak için planlarımızı yapıyoruz. Biz oraya üç puan için gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Kaplan, "Bir orta saha oyuncusunu Ankara'ya getirdik, büyük ölçüde de anlaştık. Stoper bölgesi için görüştüğümüz oyuncu arkadaşımız var, o da büyük bir ihtimalle cumaya kadar bitecek gibi gözüküyor. Bir de sol kenar oyuncumuz var. Onun transferi de bitmek üzere. Cuma günü belki onu da Ankara'ya getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaplan, Yıldırım Mert Çetin'in Roma'ya transferiyle ilgili ise şunları kaydetti:
"Ülke futbolu, Gençlerbirliği adına çok güzel bir şey oldu. Mert Çetin'i geçmişte bu kulüpte profesyonel yapan benim. Mert'i Hacettepe'de oynatan bir teknik adamım. Gençlerbirliği uzun bir aradan sonra Avrupa'ya oyuncu sattı. Ülke futbolu için çok değerli bir olay. Bu transferin baş mimarı kulübümüzün genel menajeri Emrah Atasoy ve başkanımız Murat Cavcav'dır. Çünkü ülkemizde çok düşük rakamlarla Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğu bir oyuncuydu. Ama başkanımız çok büyük oynayarak o rakama kesinlikle vermeyi düşünmedi. Üstene çok iyi rakamı bulunca da Mert'i şatmış oldu. Mert kaliteli bir oyuncu, kaliteli bir insan. Bizi Roma'da en iyi şekilde temsil edecektir. Oradan da milli takıma gelecektir."
"BERAT'IN DA AVRUPA'DAN TALİBİ VAR"
Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in de Avrupa'dan talibinin bulunduğunu açıkladı.
Başkent ekibinin iyi bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Kaplan, "Aramızda Rahmetullah, Berat Ayberk Özdemir var. Berat'ı da şu an Avrupa'dan isteyen takım var. Onu da her an satabiliriz. Başkana, 'İstediğiniz rakamı bulduğunuzda verebiliriz.' dedim. Ayrıca Arda, Abdullah, İlker gibi altyapıdan gelen 6-7 arkadaşımız var. Onları en iyi şekilde hazırlayıp ülke futboluna sunmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Öte yandan, Kaplan'ın Ankara'ya getirdiklerini söylediği orta saha oyuncusunun Fabricio Baiano olduğu öğrenildi.
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