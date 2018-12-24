Mustafa Kapı Galatasaray'da forma giyen en genç futbolcu oldu

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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde de yeni bir rekor kırıldı.
Maçın uzatmalarında oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu.
Bu rekor daha önce, şimdi Medipol Başakşehir'de oynayan Emre Belözoğlu'na aitti.
2002 doğumlu genç futbolcu, maçın 90+5. dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girdi ve maçın son 1 dakikasında yeşil sahada kaldı. Kapı, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde Süper Lig'de bir resmi müsabakada süre alan en genç oyuncu oldu.
Mustafa Kapı, kenarda oyuna girmeyi beklerken, Galatasaray'ın alt yapısında yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak, Kapı'nın oyuna girebilmesi için topu taca attı. O sırada kameralara yansıyan görüntülerde Kapı'nın da gülümseyerek beklediği görüldü.
Kapı, tribünlerin alkışları ve tezahüratlarıyla oyuna girdi.
Maç sonunda tribünler Kapı'yı sahanın ortasına çağırıp 'üçlü çekmesini' istedi. Kapı bunun üzerine Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın yanına gitti ve Muslera'nın genç futbolcuya taraftarların isteğini yerine getirmesini söyleyince Kapı da sahanın ortasına gidip tribünlere 'üçlü çekti'.
Mustafa Kapı'nın oyuna alınması, 'üçlü çekmesi' ve Ozan Kabak'ın topu taca atarak Kapı'nın oyuna girmesini sağlaması Twitter'da en çok konuşulan konular arasındaydı.
Galatasaray A Takımı formasını ilk olarak Jan Olde Riekerink döneminde Levski Sofya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında giyen ve o dönemde henüz 14 yaşında olan Mustafa Kapı, ilk resmi müsabaka deneyimini de 16 yaşında yaşamış oldu.
Maç sonunda Galatasaray'ın televizyon kanalına konuşan Mustafa Kapı, teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür ederek "Beşiktaş maçı ile başlayıp ardından iki kupa mücadelesi ve bugünkü maçta bana kadroda yer verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Maç boyunca ağabeylerim çok iyi mücadele ederek haklarıyla kazandı. İnşallah sezon boyunca böyle devam edip şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
Daha önce kupa maçında oyuna gireceğini ancak talihsizlikler olduğunu söyleyen Mustafa Kapı, "Bugün de hocam sağ olsun forma giyme şansını bana tanıdı. Oyuna girdiğim an inanılmazdı, çok mutlu oldum. Benim için tarif edilemez bir duyguydu. İnşallah çok çalışarak daha iyi yerlere geleceğim. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok çalışarak güvenlerine boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.
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