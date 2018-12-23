Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 6 golün atıldığı maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken maçın son anları da gündeme oturdu! Son dakikada 2002 doğumlu 16 yaşındaki Mustafa Kapı oyuna girmek için kenara gelirken yine Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, genç futbolcunun oyuna girmesi için topu taca bıraktı. Maç sonrasında taraftarın isteği üzerine üçlü çektiren Mustafa Kapı, maçın ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk mesajı veren genç futbolcu, şunları söyledi:

"Abilerim çok iyi mücadele etti, hakkıyla kazandık. İnşallah böyle devam eder, şampiyon oluruz. Oyuna girdiğimde çok mutlu oldum, tarif edilemez bir duygu. İnşallah çalışıp daha iyi olacağım. Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, çok çalışarak güvenlerini boşa çıkarmayacağım."