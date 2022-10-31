Mustafa için karanfil bırakıp, çağrıda bulundular

Trafik kazasında 5 ay önce hayatını kaybeden Mustafa Erdoğdu için, dün annesi Güler Erdoğdu, babası Haydar Erdoğdu, kardeşleri, akrabaları ve arkadaşları bir araya geldi. Kazanın gerçekleştiği yerin yakınındaki alışveriş merkezi önünde toplanan ailesi ve arkadaşları, üzerinde Mustafa Erdoğdu'nun fotoğrafının bulunduğu "Ne ihmali? Ne demek kaza? Giden canın adı Mustafa. Mustafa Erdoğdu için adalet" yazılı pankart açan yakınları, "Mustafa için adalet, herkes için adalet", "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı dövizler açtı.

İstanbul'da, trafik kazasında ölen Mustafa Erdoğdu (29) için toplanan yakınları ve arkadaşları, kaza yerine karanfil bıraktı.

Erdoğdu'nun ailesi, akrabaları ve arkadaşlarından oluşan grup, "5 aydır gelmeyen adalet gelsin' sloganları atarak basın açıklaması yaptı. Kuzeni Oya Erdoğdu, Mustafa'nın hız ve ihmale dayalı bir kaza nedeniyle, yaklaşık 14 metre sürüklenerek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, 4 gün sonra yaşamını yitirdiğini belirtti. Erdoğdu, olaya sebep olan sürücünün yakınlarının sahte bir görgü tanığıyla ifade vermesini sağladıklarını ve durumu kendi lehlerine çevirmek için çalıştıklarını ifade etti.

İLK DURUŞMA İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU

Türkiye'de trafik kazası sonucu ölen insanların kusurlu ve suç kabul edildiği yargılamalar yapıldığını ifade eden Oya Erdoğdu, şunları söyledi:

"Bizler Mustafa'sız 5 ayı geride bıraktık. Ona çarpan ve kazaya sebebiyet veren sürücü M.A. ise bir gün bile tutuklu kalmadı, 5 aydır adli kontrol şartıyla dışarıda, ailesiyle sevdikleriyle hayatına devam etmekte. Hatta avukatı tarafından ısrarla sanık hakkında verilen adli kontrol şartının kaldırılması için dilekçe verilmektedir.

Ülkemizde trafik kazası sonucu ölen insanlar için, kadere kısmete bağlanıp, ölenin öldüğüyle kaldığı dava sonuçlarından bıktık. Bir hayat gitti, bitti. Hangi kusur, hangi hatanın karşılığı olabilir bir hayat. Adaletli bir yargılama ve cezalandırma istiyoruz. Sürücü M.A.'nın, 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan ceza almasını talep ediyoruz. Mustafa için adalet istiyoruz. Adalet gelene dek davanın takipçisiyiz. 3 Kasım günü saat 09.00'da Bakırköy Adliyesi'ne herkesi davet ediyoruz."