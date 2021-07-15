Bursaspor Teknik Direkötür Mustafa Er, Ukrayna temsilcisi Mariupol’la oynanan ve 1-1 sona eren maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç teknik adam şunları söyledi:
“Skordan bağımsız düşünürsek rakibe ciddi anlamda pozisyon verdik. İyi bir takımla oynadık. Elimizden geleni yaptık. Doğru işler de yaptık ama takım savunmasında ciddi hatalarımız oldu. Farklı mevkilerde oynattığımız oyuncular da oldu. Ona rağmen doğru işlerimiz ve hatalarımız var. İlk maçımız. Özveriler. İyi çalışıyorlar. Artılarımız var ama çoğunlukla eksilerimiz var. Daha çok çalışacağız. Hazırlık maçları da bunlar için var. Bu şekilde devam edeceğiz.”
"AİLE İÇİNDE HALLEDİLECEK KONULAR"
‘Burak Kapacak ve Batuhan Kör’ü devre almadan oyundan çıkarttınız. Bir sorun mu var?’ sorusuna Mustafa Er şu cevabı verdi:
“Bunlar olabilir. Ailemiz içinde halledeceğimiz konular. Onlarla konuşacağım. Özellikle de ikisiyle konuşacağım. Çözeceğimiz konular. Biz dahil herkes gerekli dersi çıkartacak. Her maçtan ve antrenmandan dersler çıkartılacak. Antrenmada gelişim olur. Antrenmanda iyi çalışırsanız yansımasını maçta göreceksinizdir. Onlar da öğrenecek. Genç arkadaşlarımız onlar. Biz onlara yol göstereceğiz. Konuşacağız ve yol göstereceğiz.”
Vefa Temel’in performansı ile ilgili de konuşan Mustafa Er, “Vefa’nın fiziksel olarak eksileri var. O da bunun farkında. Kiloları var. Onları da verecek. Ciddi bir sakatlık geçirdi ve ara verdi. Performansını yukarıya çekmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Mustafa Er son olarak, hazırlık maçı ile ilgili bilgi verdi ve şunları söyledi: “İkinci hazırlık maçını kendi aramızda oynayacağız. Göztepe, Manisa FK ve Afyon’la görüştük ama oynamıyorlar. Normalde onlardan biri ile oynayacaktık. Başka takım da olmadığı için kendi aramızda maç yapıp kampı bitireceğiz.”
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