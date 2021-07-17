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Mustafa El-Kazımi, 26 Temmuz'da Joe Biden ile görüşecek

Cuma günü yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 26 Temmuz tarihinde Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’yi ağırlayacağı bildirildi.

17.07.2021 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Mustafa El-Kazımi, 26 Temmuz'da Joe Biden ile görüşecek
Joe Biden, Irak Başbakanı Kazımi’yi ağırlayacak
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Reuters

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı vurgulayacağını ve ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesini düzenleyen 2008 tarihli bir anlaşma kapsamında ikili iş birliğini ilerleteceğini ifade etti.

Basın Sözcüsü Psaki, enerji ve sağlık gibi ortak ilgi alanlarını sıraladı ve Biden'ın, IŞİD/DAEŞ militan grubunun kalıcı yenilgisini sağlamak için ortak çabaları içerecek şekilde güvenlik konularında Irak ile iş birliğini güçlendirmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Psaki, Bağdat hükûmeti ile yakın ilişkileri sayesinde komşu Irak'ta etkili olan ve ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan askeri tesislere saldırılar düzenleyen Şii milis güçlerini destekleyerek nüfuz sahibi olan İran'dan hiç bahsetmedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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