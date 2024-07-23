Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mustafa Destici: Köpeklerimizi sokaklarımızdan temizleyelim

        Mustafa Destici: Köpeklerimizi sokaklarımızdan temizleyelim

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz demiyoruz ki köpekleri toplayalım, toptan öldürelim. Biz diyoruz ki köpeklerimizden, sokaklarımızı temizleyelim ve saldırgan olanları sahipsiz olanları, bulaşıcı hastalık taşıyanları da uyutalım diyoruz. Bu kadar basit" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Destici: Köpeklerimizi sokaklarımızdan temizleyelim
        ABONE OL
        ABONE OL

        BBP Genel Başkanı Mustafa Testici, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda partililerle bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Destici, Batı Trakya Türkleri'nin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının yıl dönümünde anacaklarını belirterek, “Partimiz kurulduğu günden bu yana Sadık Ahmet'in vefatının her ölüm yıl dönümünde kabri başında olan partidir. Çünkü Türk milliyetçisi olarak Türk dünyasına, Türk dünyasının değerlerine, Türk dünyasının kahramanlarına, Türk dünyasının şehitlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

        ‘MECLİS’TEN ATILMADIKLARI SÜRECE TERÖRİST BİTER, TERÖR BİTMEZ’

        Terörle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Destici, “Rahmetli Muhsin başkan, terörü yenecekseniz, şu iki şeyi yapacaksınız diyordu. Bir kere ilke olarak söylüyorum terörle müzakere edilmez, teröristle müzakere edilmez, mücadele edilir. Bir terör örgütünün partisi olur mu? Dünyanın hangi ülkesinde bunun örneği var ama maalesef benim ülkemde var. Onun için bu topyekün mücadele olmadan, o meclisten o teröristler atılmadan, terör bitmez arkadaşlar. Kendi kendimizi kandırmayalım, terörist biter ama terör bitmez. Terörle topyekün mücadele gerekiyor. Bakın artık öyle arsızlaştılar ki sahil kentlerimizde akşam PKK marşlarıyla halay çekecek kadar hadsizleştiler. Elbette haklarında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınanlar var ama iş bu noktaya kadar gelmiş. Daha önce bırakın bunu gerçekleştirmeyi bunu akıllarından dahi geçiremezlerdi. Ama bakın iş bu noktaya gelmiş. Demek ki burada bir vahamet var, artık Türkiye’nin, Türk devletinin sabredecek vakti yoktur. Artık gereği eksiksiz ve noksansız bir şekilde yerine getirilmelidir.” dedi.

        ‘SOKAKLARIMIZI KÖPEKLERDEN TEMİZLEMELİYİZ’

        Destici, sokak köpekleri konusuna da değinerek, "Biz demiyoruz ki köpekleri toplayalım, toptan öldürelim. Biz diyoruz ki köpeklerimizden, sokaklarımızı temizleyelim ve saldırgan olanları sahipsiz olanları, bulaşıcı hastalık taşıyanları da uyutalım diyoruz. Bu kadar basit. Avrupa bunu yapmış, dünya bunu yapmış. Bunu yapmadıktan sonra biz bu meseleyi çözemeyiz. Kısırlaştırmak çözüm olmuyor. Bakın, Türkiye kuduz riski en yüksek olan ülkeler arasında gösterilmeye başlandı. Allah korusun bu kovid salgını gibi bir kuduz salgını ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunun tedbirlerini almak zorundayız. Bu yasanın meclis kapanmadan yasalaşmasını beklediğimizi bir kere daha buradan ifade ediyorum. Meclis’teki partilerimize ve milletvekillerimize bu sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeye karşı koydukları direnci özellikle muhalefet partileri direnci, ekonomiyle ilgili vergiyle ilgili, asgari ücretle ilgili emekli maaşıyla ilgili olan konularda terörle mücadele konularında göstermelerini beklediğimizi de buradan ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

        ‘TÜRKİYE’NİN MESELESİ SOYADI MESELESİ MİDİR ?

        Yargı paketi içerisinde yer alan soyadı kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Destici, “Bir Türk devlet aile geleneği var, evlilikte kocasının soyadı alınıyor. İsteyen hanımefendi kardeşimiz kendi soyadını da kullanabiliyor. Ama sadece kendi kızlık soyadını kullandığında, babanın da soyadı farklı, çocuklar kimin soyadını alacak. Çocuklar babanın soyadını aldı, bir yere gittiklerinde annenin soyadı ile çocukların soyadı uyuşmayacak. Karşıdaki vatandaş da bir şüphe uyanacak, ikisini beraber kullansa ne var bunda yani? Türk devlet aile geleneğine uygun ve aile geleneğinin bana göre sigortasıdır aslında. İsteyen eşinin soyadını kullanır, isteyen hem kendisininkini hem de eşininkini kullanır. En normal olanı ve aile birliğini koruma anlamında da bu önemlidir. Bakıyoruz böyle boş tartışmalar var. Bunlar boş tartışmalar, bunlar doğru tartışmalar değil. Bizim daha önemli sorunlarımız var. Bizim onları çözmemiz lazım. Adalet, işte bak yargı paketi, bu mu yani Türkiye’nin meselesi bu mu ? Yargıda çok daha önemli değişmesi gerekenler var” diye konuştu.

        Geceyi kentte geçirecek olan Destici, yarın Sadık Ahmet’in anma törenine katılmak üzere Yunanistan’ın Gümülcine kentine gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Vicdan yoksunu konuştu
        Vicdan yoksunu konuştu
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Sağ bekte iki aday
        Sağ bekte iki aday
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Habertürk Anasayfa