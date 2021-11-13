Sürpriz kutlama!

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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün Bloomberg HT'de yayınlanan 'Reklam Arkası Ekstra' adlı programa konuk oluyor. Yayın öncesi sunucu Ender Merter tarafından 10 Kasım'da 72 yaşına basan Denizli'ye sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Organizasyon karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve yeni yaşını Ender Merter ile birlikte kutlayan Mustafa Denizli'nin bir hayli keyifli olduğu görüldü.

Pastanın üzerindeki, "Vazgeçmeyen büyük Mustafa nice, sağlıklı yıllara..." yazısı da dikkatlerden kaçmadı.