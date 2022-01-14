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Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'da görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'e çıkardığı siyah-beyazlı ekiple bu kulvarda 20 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı

14.01.2022 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı. Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli teknik direktör, geçen yıl normal sezonun bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın başına geçti.

Play-off etabı dahil 5 maçta yenilgi görmeyen Denizli idaresindeki Altay, play-off finalinde Altınordu'yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

ALTAY'DA 0.9 PUAN ORTALAMASI

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, averajla lider duruma yükseldiği 7. haftanın ardından çıktığı 13 müsabakada galip gelemedi.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde görevinden ayrılan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'de 0,9 puan ortalaması yakaladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde en az puan topladığı sezonu geçirdi. Fenerbahçe ile 2000-2001'de 2,24 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik direktör, 25 maça çıktığı Kasımpaşa'da ise 1,04 puan ortalamasında kalmıştı.

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Altay'da görev yapıp, 379 maça çıkan Denizli'nin çalıştırdığı ekipler, bu müsabakalarda 203 galibiyet, 82 beraberlik, 94 yenilgi yaşadı. Denizli, bu karşılaşmalarda 1,82 puan ortalaması yakalarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluğa ulaştı.

Mustafa Denizli'nin teknik adamlık kariyerindeki Süper Lig performansı şöyle:

Sezon Takım O G B M A Y P Ort.
1987-1988 Galatasaray 38 27 9 2 86 35 90 1,41
1988-1989 Galatasaray 36 20 9 7 76 31 69 1,92
1990-1991 Galatasaray 30 19 7 4 63 31 64 2,13
1991-1992 Galatasaray 30 19 3 8 54 35 60 2
1994-1995 Kocaelispor 34 12 8 14 57 60 44 1,29
1995-1996 Kocaelispor 34 16 11 7 61 43 59 1,74
1996-1997 Kocaelispor 8 4 3 1 11 7 15 1,88
2000-2001 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76 2,24
2001-2002 Fenerbahçe 17 11 1 5 36 19 34 2
2008-2009 Beşiktaş 28 17 6 5 49 26 57 2,04
2009-2010 Beşiktaş 34 18 10 6 47 25 64 1,88
2015-2016 Galatasaray 11 4 3 4 18 16 15 1,36
2018-2019 Kasımpaşa 25 7 5 13 36 44 26 1,04
2021-2022 Altay 20 5 3 12 23 33 18 0,9
TOPLAM 379 203 82 94 699 444 691 1,82

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