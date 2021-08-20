Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı Altay'ı Süper Lig'e çıkardıktan sonra bu sezon da takımın başındaki mücadelesini sürdürüyor.

Lig geçmişinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Denizli, TFF 1. Lig'in yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve İran'da çeşitli ekipleri çalıştırırken, A Milli Futbol Takımı'nda da görev aldı.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol gördü.

Altay, yarın konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettiği takdirde, Mustafa Denizli Süper Lig kariyerindeki 200. galibiyetine ulaşacak.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Takım O G B M A Y P 1987-1988 Galatasaray 38 27 9 2 86 35 90 1988-1989 Galatasaray 36 20 9 7 76 31 69 1990-1991 Galatasaray 30 19 7 4 63 31 64 1991-1992 Galatasaray 30 19 3 8 54 35 60 1994-1995 Kocaelispor 34 12 8 14 57 60 44 1995-1996 Kocaelispor 34 16 11 7 61 43 59 1996-1997 Kocaelispor 8 4 3 1 11 7 15 2000-2001 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76 2001-2002 Fenerbahçe 17 11 1 5 36 19 34 2008-2009 Beşiktaş 28 17 6 5 49 26 57 2009-2010 Beşiktaş 34 18 10 6 47 25 64 2015-2016 Galatasaray 11 4 3 4 18 16 15 2018-2019 Kasımpaşa 25 7 5 13 36 44 26 2020-2021 Altay 1 1 0 0 3 0 3 TOPLAM 360 199 79 82 679 411 676