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        Haberler Spor Futbol Mustafa Denizli HT SPOR'da! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli HT SPOR'da!

        Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, Türkiye'nin yeni spor kanalı HT SPOR ekranlarında yorumlarıyla izleyicilerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 20:43 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:43
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        Mustafa Denizli HT SPOR'da!
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        Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, yorumları ve analizleriyle HT SPOR'da!

        Kolay değil bir takımın formasını 18 sene aralıksız terletmek.

        Penaltı atar gibi kornerden goller atabilmek.

        Kolay değildir bir kentte yıllarca ‘’Kaptan’’ diye anılmak.

        Doğup büyüdüğün şehrin; senin adını stadyumuna vermesi.

        İstanbul’un 3 büyük kulübünü şampiyon yapmak kolay değildir. Tüm ülkeye, Avrupa Şampiyonası’nda A Milli takımla ilk kez çeyrek final heyecanı yaşatmak. Kolay değil 57 yıllık futbol kariyerinde saygın kalabilmek. BÜYÜK MUSTAFA olabilmek hiç kolay değil…

        SPOR CAMİASININ SAYGIN İSMİ MUSTAFA DENİZLİ, SAYGIN REYTİNGİN ADRESİ HT SPOR’da.

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