Mustafa Denizli: Fenerbahçe isminin karşılığını vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Feyenoord'la kozlarını paylaştı ve rakibine 2-1 mağlup olarak tur şansını Kadıköy'e bıraktı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

REKLAM advertisement1

"FENERBAHÇE İSMİNİN KARŞILIĞINI VERMEDİ"

İlk devre ile ikinci devre arasında siyahla beyaz kadar fark var. İkinci devre Fenerbahçe anormal bir değişim göstermedi, Feyenoord kendi standardına geldi. Uzatma bölümü başlarken maçı kaybetmek can sıkıcı oldu. Fenerbahçe isminin karşılığını vermedi. Fenerbahçe, ilk atağını tesadüfen 41. dakikada gerçekleştirdi, bu inanılır bir şey değil. Feyenoord'u eleyebilir mi eler, onu da hocaya benim söyleyecek halim yok. Bu takımı ancak kanat toplarıyla çözebilir. Fenerbahçe'nin bu yapısıyla merkezden gol bulma şansı zor.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Fenerbahçe, ilk atağını tesadüfen 41. dakikada gerçekleştirdi. Feyenoord'u eleyebilir mi eler, onu da hocaya benim söyleyecek halim yok. Bu takımı ancak kanat toplarıyla çözebilir." pic.twitter.com/kUp4A4Z92n — HT Spor (@HTSpor) August 6, 2025

"FEYENOORD İLK YARIDA KENDİNİ AŞTI"

Feyenoord ilk yarıda kendini aştı ama buna Fenerbahçe müsaade etti. Fenerbahçe takım savunmasında Feyenoord'un gerisinde, ev sahibi özellikle ilk yarıda bu işi mükemmel yaptı. Bütünüyle blok olarak savunma yapan takımı en sağlıklı aşacağın yer de kanatlardır. Semedo bu işi çok rahat yapacağını gösterdi, sol da Brown da çıkıyor ama çok etkili toplar kesemedi.

REKLAM 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Fenerbahçe takım savunmasında Feyenoord'un gerisinde, ev sahibi özellikle ilk yarıda bu işi mükemmel yaptı." pic.twitter.com/LRb8sa2JRf — HT Spor (@HTSpor) August 6, 2025